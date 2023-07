Ángel Di María: o entusiasmo já era muito, e terá disparado depois da exibição desta de Di María esta tarde diante do Basileia. Partiu da direita, a sua posição predileta, mas foi deambulando pelo ataque encarnado. Procurou combinar com os colegas e encantou. A juntar a tudo isso, teve influência nos três golos: marcou o primeiro, desenhou o segundo e assistiu no terceiro. O argentino já faz sonhar.

Orkun Kökcü: o Benfica ficou refém deste tipo de jogador após a saída de Enzo Fernández. Não é muito exuberante, mas nem precisa de o ser. Kökcü é um tratado de bom futebol. Simples, mas bom. Aqui e ali nota-se que ainda está um pouco tímido, mas impressiona a facilidade como queima linhas através do passe.

Davide Jurásek: teve uma estreia positiva, o lateral-esquerdo que o Benfica contratou ao Slavia Praga. Para começo de conversa, é um lateral bem diferente de Grimaldo. Não aparenta ser muito forte no jogo interior (nem o procura muitas vezes), mas é na largura que tem a sua melhor arma, com várias chegadas à linha de fundo. Numa dessas incursões, fez o golo da tarde com um grande remate de primeira, uma espécie de cereja no topo do bolo para o checo. Defensivamente, demonstrou ter algumas debilidades, principalmente ao nível do posicionamento, atenuadas pelo facto de ter apenas alguns dias de trabalho na equipa encarnada.

João Victor: voltou a ser testado a lateral-direito e, por agora, parece ser a alternativa a Alexander Bah nessa posição. Defesa-central de raiz, o brasileiro, claro, não se aventura muito no ataque, mas vai-se mostrando seguro na defesa.

Tomás Araújo: mais uma exibição em que marcou pontos, principalmente pela qualidade que demonstra com bola. Defensivamente não foi muito testado e, por isso, conseguiu mostrar-se sobretudo na fase de construção, onde é exímio. A bola sai sempre redonda daquele pé direito.