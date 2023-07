O Benfica deixou este sábado o St. George’s Park, onde esteve a estagiar ao longo da última semana, para seguir viagem para a Suíça.

O capitão Nicolás Otamendi e o reforço Angel Di María foram dos primeiros a subir para o autocarro, juntamente com Roger Schmidt. Já os jovens da formação, mostraram-se juntos e João Neves foi o alvo preferido das brincadeiras que causaram algumas gargalhadas.

As águias, que derrotaram o Southampton em Inglaterra, têm encontro marcado com o Basileia este domingo, às 15h00, no St. Jakob-Park.