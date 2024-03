O Benfica apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal de basquetebol, ao bater o CD Póvoa, por 103-86.

Em Viana do Castelo, as águias já venciam ao intervalo por 60-45, vantagem que ampliaram na etapa complementar, apesar de até terem perdido o terceiro período, por 22-19.

Individualmente, Aaron Broussard foi o grande destaque do encontro, com 36 pontos, cinco ressaltos e uma assistência. Do lado do Póvoa, Clyde Trapp foi o mais inconformado, com 25 pontos, seis ressaltos e seis assistências.

A final joga-se este domingo, a partir das 17h00: o Benfica fica à espera do vencedor da outra meia-final, entre Imortal e FC Porto.