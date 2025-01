A fim de ocupar a vaga deixada por Marcus Thornton, de 31 anos, o Benfica anunciou, na manhã desta quinta-feira, a contratação de Felix Terins, de 26 anos.

O internacional sueco, de 1.88 metros, ocupa as posições de base e extremo, e conhece bem o contexto português. Afinal, na época passada, pelos suecos do Norrkoping Dolphins, mediu forças com Benfica – na qualificação para a Champions – e FC Porto, na fase de grupos da Taça Europa.

«Se não os consegues vencer, junta-te a eles. Estou muito feliz. O Benfica é um grande clube. Todos me falaram dos adeptos, dos rivais, dos dérbis. Fazer parte deste grande clube é uma honra, mas também um grande desafio», referiu.

Além da experiência no basquetebol sueco, Felix Terins acumulou créditos nos Países Baixos e na Eslováquia, onde iniciou esta temporada. Pelo Patrioti Levice, o base/extremo disputou a primeira fase de grupos da Taça Europa, com média de 11 pontos.

Com o dorsal número 8 nas costas, o sueco vai representar o Benfica, pelo menos, até ao final desta temporada.

Os comandados de Norberto Alves são líderes isolados e invictos na Liga, e na tarde de domingo (15h) recebem o Imortal (7.º).