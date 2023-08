O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Daniel Relvão para a equipa de basquetebol.

O internacional português é reforço das águias para 2023/24 depois de uma temporada ao serviço do Lusitânia, onde somou médias de 8.3 pontos por jogo, 1.2 assistências e 6.1 ressaltos.

Antes, o poste de 27 anos representou ainda em Portugal o Sporting e o FC Porto, além da Académica.

«Sempre gostei de Norberto Alves [treinador]. Quando comecei a jogar basquetebol, foi com ele que trabalhei e gostava de trabalhar com ele outra vez. Também conheço os jogadores da Seleção», disse, aos meios do clube da Luz.