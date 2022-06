O Benfica divulgou esta segunda-feira os bastidores do jogo quatro da final do campeonato nacional de basquetebol, no qual os encarnados venceram em casa do FC Porto e conquistaram o título.

O vídeo publicado até começa com o jogo três, que acabou com as águias derrotadas, e com um momento especial no balneário: o discurso de Makram Ben Romdhane, ele que afirmou que os portistas nesse dia quiseram mais ganhar do que os jogadores da Luz.

Depois, sim, as imagens do encontro decisivo, com destaque para a natural festa que o conjunto de Norberto Alves fez, ainda no Dragão e na viagem de autocarro.

Ora veja: