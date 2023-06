O Benfica enviou uma exposição à Federação Portuguesa de Basquetebol, para interceder junto da FIBA, a propósito dos critérios da entrada das águias na Liga dos Campeões (BCL).

Isto porque a BCL confirmou que os encarnados vão participar nas rondas de qualificação para a Champions League, mas o campeão nacional defende que devia ter entrada direta na prova.

«A confirmação dos quadros da BCL deixa-nos um amargo de boca. É algo que não compreendemos e nos parece um pouco injusto. As 28 equipas com acesso direto à fase de grupos são selecionadas através de um ranking, e este processo devia ser claro e sem subterfúgios. É verdade que só no ano passado contribuímos para o ranking de clubes, mas mesmo assim conseguimos brilhantes resultados que nos colocaram muito próximos do acesso direto», disse João Nuno Crespo, team manager do Benfica, ao site do clube.

«Não faz muito sentido que uma equipa polaca que nunca participou na BCL tenha acesso direto e esteja num ranking muito inferior ao do Benfica, quando nem sequer o país está à frente do nosso. Já fizemos uma exposição à Federação [Portuguesa de Basquetebol], procurando perceber quais foram os critérios e o porquê de isto acontecer. Não sabemos se pode ser revertido. Custa-nos que a BCL tenha tomado esta decisão, até porque a marca Benfica é mundialmente conhecida. Não me parece que alguma organização possa excluir a marca Benfica», acrescentou.

Ainda assim, acrescenta o dirigente, o Benfica está disponível para jogar a fase de qualificação: «Vamos aguardar, estamos contentes por regressar à BCL, se tivermos de jogar nos qualifiers, jogaremos, como na última temporada [2022/23], e esperamos chegar à ambicionada fase de grupos, que é onde o Benfica merece estar por todos os seus desempenhos recentes e a história do Clube assim o exige.»