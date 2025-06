Depois de selar o tetracampeonato, o Benfica recebe outra boa notícia – a inédita entrada direta na Liga dos Campeões. Nas últimas três épocas, as águias de Norberto Alves foram obrigadas a disputar as pré-eliminatórias.

Antes de ficarem pela fase de grupos em 2023/24 e 2024/25, o Benfica alcançou o “play-in” para os oitavos de final, em 2022/23.

Os tetracampeões nacionais integram o lote de 29 equipas já apuradas, entre as quais os alemães do Alba Berlim – antes na Liga Europeia, o máximo patamar do basquetebol europeu – e os espanhóis do Gran Canaria e do Joventut Badalona – que competiam na EuroCup.

Neste lote estão também os espanhóis do Unicaja, bicampeões da Champions em título, detentores da Taça e Supertaça espanhola, de momento a disputar a final da respetiva Liga com o Real Madrid.

Quanto à próxima edição da Liga dos Campeões – cuja fase de grupos arranca a 9 de outubro – o FC Porto vai disputar as pré-eliminatórias, entre 23 e 28 de setembro. O sorteio do percurso para as três vagas realiza-se a 2 de julho.

Assim, os dragões foram premiados pelas campanhas na Taça Europeia da FIBA – dois degraus abaixo da Champions – com destaque para os “quartos” alcançados há um ano.