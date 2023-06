O Benfica conquistou o bicampeonato de basquetebol em casa do Sporting, no jogo quatro da final, mas não vai receber o troféu de campeão em casa do maior rival.

Em comunicado, as águias informam que «não vão participar na cerimónia oficial de entrega do troféu de campeão nacional, dado o comportamento discriminatório e inaceitável por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e do seu Conselho de Disciplina, presidido por Carlos Filipe».

No Pavilhão João Rocha, a cerimónia de entrega do troféu foi preparada, a taça estava pronta para ser entregue, mas os jogadores do Benfica abandonaram a quadra no preciso momento em que os basquetebolistas do Sporting recebiam a medalha de vice-campeões.

Esta manhã, diga-se, os encarnados criticaram a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol em não suspender preventivamente Travante Williams, jogador do Sporting, após uma alegada agressão a um agente da autoridade no intervalo do jogo 3 da final da Liga.

O Benfica, refira-se, informa ainda que os jogadores vão festejar o título no Estádio da Luz: o Pavilhão Fidelidade «estará de portas abertas para receber todos os adeptos».