Depois da final da Taça da Liga perdida para o Sporting em Gondomar há uma semana, o Benfica regressou a casa e triunfou sobre o Sp. Braga no arranque dos “quartos” dos playoffs da Liga. Neste sábado, os tetracampeões em título dominaram e venceram por 90-72 (24-19, 22-15, 24-24 e 20-14).

Nas águias, Dziewa (23 pontos) e Yussuf (15 pontos) foram os melhores. Nos minhotos, o português Ricardo Monteiro acumulou 13 pontos e 11 ressaltos.

Numa eliminatória decidida à melhor de três jogos, o Benfica visita o Sp. Braga na quarta-feira (19h). O vencedor da série vai medir forças com Oliveirense ou Ovarense nas meias-finais.