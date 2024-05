O Benfica apurou-se esta terça-feira para as meias-finais do playoff do campeonato nacional de basquetebol, depois de somar mais um triunfo frente ao Vitória de Guimarães.

As águias haviam vencido os vimaranenses no jogo um da série, na Luz, por 81-53, e esta noite ganharam em Guimarães, por 91-73.

Individualmente, Terrel Cartel e Thomas Drechsel estiveram em destaque na equipa de Norberto Alves: o primeiro somou 14 pontos, cinco ressaltos e uma assistência, o segundo fez 14 pontos, três ressaltos e uma assistência.

No Vitória, Luís Pereira foi o mais inconformado, com 14 pontos e três ressaltos.

Nas meias-finais, o Benfica vai defrontar o vencedor do duelo entre Oliveirense e Póvoa.