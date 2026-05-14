Basquetebol feminino: Benfica conquista tricampeonato inédito
Vitória no quinto e último jogo da final sela capítulo histórico no atual formato da Liga
Tal como em 2024, o Benfica precisou de “finalíssima” para conquistar a Liga. Na noite desta quinta-feira, em Carcavelos, as comandadas de Eugénio Rodrigues conseguiram a terceira vitória sobre o Quinta dos Lombos (3-2) e selaram o inédito tricampeonato (77-67).
Perante mais de 800 adeptos, as águias edificaram a vantagem até ao intervalo (18-16 e 24-10) e contiveram a reação das anfitriãs (20-19 e 22-15). Nas águias, a inevitável Nunn aplicou 18 pontos e 11 ressaltos e, aos 31 anos, conquistou o prémio de “MVP” da final dos playoffs. Além da norte-americana, a portuguesa Maria João Bettencourt também se evidenciou com 17 pontos e 12 ressaltos.
No Quinta dos Lombos, Sara Caetano foi a mais inconformada, com 15 pontos.
Numa época que arrancou com o Quinta dos Lombos a conquistar a Supertaça contra o Benfica, as águias arrecadaram Taça Federação, Taça de Portugal e Liga. No atual formato da prova, o tricampeonato é absolutamente inédito. Ao atingir o quinto campeonato, o Benfica igualou o recorde do CAB Madeira.