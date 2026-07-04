Benfica
Há 1h e 29min
Basquetebol: Ricardo Vasconcelos é o novo treinador da equipa feminina do Benfica
Ex-selecionador nacional assina contrato até 2029
AL
Ex-selecionador nacional assina contrato até 2029
AL
O Benfica anunciou este sábado a contratação de Ricardo Vasconcelos para o cargo de treinador de basquetebol feminino. O antigo selecionador português assina contrato válido até 2029.
Ricardo Vasconcelos sucede a Eugénio Rodrigues, que deixou a formação encarnada após seis temporadas como treinador, período em que as águias conquistaram, entre outros tantos títulos, cinco campeonatos nacionais.
O Benfica informou, também, que além de assumir o comando técnico da equipa, Ricardo Vasconcelos terá a missão de contribuir «ativamente no trabalho que se pretende desenvolver na área da formação de atletas e de treinadores».
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