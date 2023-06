Não houve troféu no Pavilhão João Rocha, por decisão do clube, mas a equipa de basquetebol do Benfica teve direito a festa no Estádio da Luz.

Dezenas de adeptos esperaram o autocarro dos comandados de Norberto Alves depois da vitória em casa do Sporting, e para festejar a conquista do 29.º título da história do clube.

A festa, aliás, prosseguiu para dentro de um dos pavilhões da Luz.

Ora veja: