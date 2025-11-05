O Benfica conquistou, na noite desta quarta-feira, a primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em casa, frente ao Le Mans de Travante Williams – internacional português que rumou ao líder do campeonato francês – os tetracampeões nacionais venceram por 93-90 (26-19, 21-23, 23-22 e 23-26), na quarta jornada.

Ainda que tenham atingido a maior vantagem no terceiro parcial (14 pontos), os comandados de Norberto Alves foram prejudicados pela quinta falta cometida pelo poste Yussuf no arranque do último quarto. Por isso, os derradeiros minutos revelaram-se de parada e resposta, mas também de muito sofrimento, até porque o Le Mans passou para a frente a seis minutos da buzina – o que não acontecia desde o primeiro quarto.

Com o resultado incerto até final, os contributos do polaco Aleksander Dziewa e dos norte-americanos Justice Sueing e Aaron Broussard revelaram-se decisivos. Numa fase marcada por faltas e lances livres, a turma de Norberto Alves revelou fibra para retomar a dianteira e resistir.

No Benfica, destaque para Dziewa, com 16 pontos, cinco ressaltos e uma assistência, seguido pelo capitão Makrem Ben Romdhane (12 pontos) e por Broussard (12 pontos e oito assistências).

No Le Mans, Berhanemeskel (17 pontos) e Hudgins (30 pontos) foram os mais inconformados. Quanto a Travante Williams, o internacional português assinou nove pontos, quatro ressaltos e uma assistência.

A nível coletivo, as águias foram superiores quanto a ressaltos (44-40), assistências (26-19) e pontos em segunda tentativa (15-12). Em simultâneo, foram mais eficazes nos lançamentos em zona de triplo e a partir da linha de lance livre.

Este desfecho mantém o Benfica no quarto e último lugar do Grupo H, com cinco pontos, mas igualado com Le Mans e Spartak Subotica (2.º). No topo continua o Gran Canária (seis pontos), que esta quarta-feira recebe o Subotica (20h).

O regresso dos tetracampeões nacionais à Liga dos Campeões está agendado para 19 de novembro (19h), na Sérvia, frente ao Spartak Subotica. Antes, as águias – líderes isoladas da Liga – visitam o Queluz (4.º, domingo, 16h) e recebem o FC Porto (5.º) a 15 de novembro (14h30).