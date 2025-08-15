O Benfica oficializou, esta sexta-feira, a contratação de mais um reforço para a equipa masculina de basquetebol.

Através das redes sociais, as águias confirmaram a chegada de Justice Sueing, extremo norte-americano de 26 anos, que na última temporada representou os polacos do Czarni Slupsk. Este é o quinto reforço para Norberto Alves, depois das chegadas de Geno Crandall (EWE Oldenburg), Temidayo Yussuf (Ironi Nahariya), Koby McEwen (Honey Badgers) e Aleksander Dziewa (Morskie Szczecin).

«Sinto-me ótimo. É a minha primeira vez em Lisboa, mas tudo o que tenho ouvido é que o Benfica é o lugar para estar e estou muito entusiasmado por me preparar para esta época. Numa instituição como o Benfica, a expetativa é ganhar», afirmou.