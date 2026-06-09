Benfica
Há 2h e 24min
VÍDEO: Benfica oferece nova camisola a Neemias Queta e Joe Mazzulla
Poste está em Portugal na companhia do treinador dos Boston Celtics
Poste está em Portugal na companhia do treinador dos Boston Celtics
Neemias Queta vai desfrutando da pausa competitiva dos Boston Celtics em Portugal e, no domingo, visitou o Benfica, antes do primeiro jogo das finais dos playoffs da Liga contra o FC Porto. O internacional português foi acompanhado pelo “coach” Joe Mazzulla.
A dupla do “Verdão” foi presenteada com a nova camisola das águias para 2026/27.
Entretanto, Neemias Queta regressou ao pavilhão do Barreirense, emblema no qual fez a formação.
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