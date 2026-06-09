Neemias Queta vai desfrutando da pausa competitiva dos Boston Celtics em Portugal e, no domingo, visitou o Benfica, antes do primeiro jogo das finais dos playoffs da Liga contra o FC Porto. O internacional português foi acompanhado pelo “coach” Joe Mazzulla.

A dupla do “Verdão” foi presenteada com a nova camisola das águias para 2026/27.

Entretanto, Neemias Queta regressou ao pavilhão do Barreirense, emblema no qual fez a formação.

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