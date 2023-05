Quase oito anos depois, Alejandro Grimaldo está de saída do Benfica, a custo zero, para ser reforço do Bayer Leverkusen.

O lateral-espanhol já foi ofializado no emblema germânico e explicou a decisão de mudar-se para os fármacos. Houve um fator decisivo: Xabi Alonso.

«Estou muito contente por estar aqui, com este novo desafio. Tenho a certeza de que tudo vai correr bem e que nos próximos anos vamos ter muitos êxitos», começou por dizer.

«Foi uma decisão difícil, mas o Xabi Alonso [treinador do Leverkusen] esteve sempre em contacto comigo, foi um dos fatores que me fizeram a tomar esta decisão. Também queria jogar numa liga mais competitiva do que a portuguesa e acho que estou no sítio certo para mostrar a minha qualidade», continuou.

Grimaldo reforçou depois a importância de Alonso: «O Alonso demonstrou muito interesse em mim, explicou-me o projeto e creio que essa foi a maior razão para eu estar aqui hoje.»

O futebolista de 27 anos reconheceu depois que valoriza a longevidade num clube, recordando o Benfica, e falou sobre a tatuagem de um leão que tem no braço, agora que está num clube que tem dois leões no símbolo.

«É muito importante estar feliz. No Benfica senti-me muito cómodo todos estes anos, mas decidi que era o momento para um novo desafio. Estou aqui para nos próximos anos mostrar a minha qualidade e que quero ter sucesso neste clube. Espero que a vida me corra bem aqui no Leverkusen.»

«Se calhar foi o destino: tenho uma tatuagem de um leão no corpo e agora estou aqui», atirou.