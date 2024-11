Os adeptos do Bayern Munique estão em silêncio esta quarta-feira, na receção ao Benfica, no Allianz Arena, devido a um acontecimento grave com um espectador nas bancadas.

«Devido a uma emergência médica nas bancadas, atualmente não há cânticos dos adeptos do Bayern», informou o clube, sem adiantar mais detalhes do que aconteceu.

Nas redes sociais, muitos alemães manifestam apoio a esta decisão, referindo que há coisas mais importantes do que o futebol.

Também por isso, só se ouviram os adeptos do Benfica na Allianz Arena.