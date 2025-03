Com o pontapé de saída no Mundial de Clubes cada vez mais próximo, Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern Munique, anteviu as dificuldades do Grupo C, com especial atenção para o Benfica.

Os alemães venceram as águias na fase Liga da Champions (1-0), em Munique.

«É um grupo que vamos levar a sério. O Boca Juniors está a fazer um excelente trabalho. O Auckland City é, certamente, o “outsider”. E o Benfica? Bom, não me pareceu nada convincente a forma como lhes ganhámos. Apenas dois clubes vão passar no grupo e, por isso, é para ser levado muito a sério», afirmou.

Sobre a participação do Bayern Munique no Mundial, Jan-Christian Dreesen garantiu que as questões financeiras não são a motivação central.

«É um desafio desportivo. Se a única razão fosse económica, não iríamos. O objetivo desportivo é o mais importante. Ainda assim, é financeiramente atraente», acrescentou.

Com o calendário cada vez mais apertado, o CEO do clube bávaro assumiu que o maior desafio vai ser gerir o plantel para a próxima temporada. De recordar que a FIFA anunciou a abertura de um novo período de transferências, entre os dias 1 e 10 de junho, tendo em conta o calendário do Mundial de Clubes.

«Vamos levar todo o plantel connosco. Se necessário, podemos usar uma janela de transferências adicional para trazer de volta jogadores que estão emprestados, ou estender contratos a curto prazo para o torneio.»

«O maior desafio será dar aos jogadores um pouco de descanso antes da próxima época. Não queremos simplesmente aumentar o plantel, porque significaria que os jovens deixariam de ter oportunidades», explicou.

O Mundial de Clubes decorre entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Os portugueses FC Porto e Benfica estão entre os 32 participantes.