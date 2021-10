Jorge Jesus considerou que o Benfica vai ter pela frente nesta quarta-feira aquela que é, no entender dele, a melhor equipa da atualidade.

«A grande maioria tem a opinião de que é a equipa mais forte do mundo e eu penso do mesmo modo», introduziu em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo da terceira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.

«A minha classificação não é por ter os melhores jogadores do mundo - se calhar o PSG tem melhores - mas o Bayern tem uma sustentabilidade de trabalho técnico e tático, uma ideia de jogo ofensiva e defensivamente que faz com que, na minha opinião, seja diferenciada de todas. Isto não nos tira ambição e convicção de que temos poder para discutir este jogo. Vamos tentar que isso suceda, que sejamos uma equipa que pode discutir o jogo. Se um ponto nos satisfazia? Vamos para o jogo com a sensação de que há vários dados fundamentais. Não vai ser 0-0, tenho quase a certeza absoluta. Não tenho problemas em dizê-lo, porque já o disse aos jogadores. O Bayern Munique faz golos, ainda não houve um único em que não fez. Isso pressupõe que a equipa tem de ter capacidade técnica e tática, mas também psicológica porque muitas vezes vai estar por baixo. Se pudesse escolher, escolhia três pontos, mas se não ganhar um ponto já é bom», afirmou.

Jesus garantiu ainda que o Benfica não vai entrar em campo no Estádio da Luz com o receio de ser goleador. E deixou uma garantia: «Acreditamos que temos possibilidades de sair do jogo com pontos. Pensamos positivamente. Tanto assim é que vão ver amanhã a equipa que vou lançar no jogo: uma equipa para a frente, não para trás, com jogadores muito criativos e rápidos. Respeitamos o Bayern Munique, que se calhar 70 por cento das pessoas dizem que é a melhor equipa do mundo, mas não vamos para dentro do jogo a pensar que podemos ser goleados. Acreditamos na nossa capacidade e vamos para o jogo a pensar que podemos ganhar», rematou.

