Vincent Kompany garante conhecer bem a equipa do Benfica. Na antevisão à terceira e última jornada do Grupo C, o treinador dos bávaros descartou a possibilidade do empate.

«Já jogámos contra o Benfica [na Liga dos Campeões] e conhecemos bem a equipa. Da última vez atuaram com um bloco mais baixo, na procura do contra-ataque. Mas, por exemplo, já nesta prova, contra o Boca Juniors, foram bem mais agressivos e dominantes.»

«Não vamos deixar que o calor nos apanhe desprevenidos. Queremos vencer», referiu, em conferência de imprensa.

Sobre o reencontro com Otamendi – com quem partilhou balneário no Manchester City – Kompany revelou-se entusiasmado.

«Vai ser especial, tenho memórias fantásticas com ele», terminou.

Benfica e Bayern Munique medem forças na noite desta terça-feira (20h), em Charlotte, nos Estados Unidos. Os bávaros lideram o Grupo C, com seis pontos, dois de vantagem sobre as águias. Este encontro é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.