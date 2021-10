O treinador-adjunto do Bayern Munique, Dino Toppmöller, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com um triunfo por 4-0 dos alemães:

«Começámos bem, nos primeiros 10 minutos colocámos pressão, não achei que fosse assim tão mau. Tivemos oportunidades para marcar e atenção, estávamos a jogar com o Benfica, que anda não tinha sofrido golos na Champions. No segundo tempo, tivemos mais calma e com o 1-0, que foi o abre-latas depois de vermos o Benfica a ter oportunidades também.»

O que pensa do Benfica?

«Têm um treinador muito bom, têm uma organização defensiva muito boa e o que mais sobressai é o contra-ataque, muito bom. Era importante que nós abordássemos isso e reio que fizemos um grande trabalho. Não conseguimos evitar tudo, por isso tiveram duas oportunidades. Temos o melhor do mundo na baliza e isso ajudou bastante.»