O Belenenses reagiu nesta segunda-feira ao comunicado da Liga, desmentindo a realização de uma reunião com os delegados dos dois clubes e o delegado da Liga.

Recorde-se que a nota emitida pela entidade que rege o futebol profissional referia que na «reunião preparatória do jogo, o Delegado da Liga Portugal questionou os Delegados de Jogo dos clubes sobre a possibilidade de adiamento, tendo sido afirmado por ambos que essa hipótese não se colocava», situação que o Belenenses nega.

«O Relatório do Delegado é manipulado e atinge requintes de má-fé e de falsidade indignos da Liga Portugal, dos clubes associados da Liga e do futebol português», lê-se agora na nota do Belenenses.

«Antes da reunião preparatória: (1) não existiu qualquer reunião entre o Delegado da Belenenses SAD Nuno Almeida, o Delegado do Benfica e o Delegado da Liga; (2) o Delegado da Belenenses nem sequer se encontrou com o Delegado do Benfica; (3) o Delegado da Belenenses SAD teve uma conversa de circunstância com o Delegado da Liga, sem jamais ter dito que ‘a hipótese de adiamento não se colocava’», lê-se ainda.

Nesse sentido, o Belenenses afirma a intenção de «reagir a este relatório mal fabricado com todos os nossos meios previstos na lei».