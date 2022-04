Darwin Nuñez, jogador do Benfica, em declarações à BTV após a vitória dos encarnados por 3-1 sobre o Belenenses com hat-trick do avançado uruguaio:

«Muito feliz pela vitória. Vínhamos de uma derrota em casa, mas hoje demonstrámos que o Benfica está aqui para grandes coisas, para ganhar. E hoje demonstrou-se isso. Há que descansar e pensar no próximo jogo.

Feliz por marcar golos e ajudar a equipa a fazer golos. O mais importante é o esforço que fazemos diariamente. O jogo é um exame para nós. Com a ajuda dos meus colegas isto está tudo a ser possível.

[Apoio dos adeptos]

«Significa muito que apoiem os jogadores. Dão-nos muita força durante o jogo. Hoje não veio muita gente, mas sabemos que quem não veio está a torcer por nós onde quer que esteja. Dizer-lhes que vamos dar o nosso melhor até ao fim da época e muito obrigado.»