Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Benfica na Luz.

«Tivemos personalidade na primeira e na segunda parte. Na primeira tivemos mais chegada à frente. Na segunda, o Benfica manteve a dinâmica e começámos a quebrar um pouco. Sofremos o segundo e o terceiro golos de uma forma que estávamos preparados para elas, porque é uma coisa que o Benfica faz muito.

Tivemos depois duas oportunidades pelo Afonso Sousa, que é quem entende melhor o jogo na nossa equipa e o nosso jogador mais completo. Podíamos ter feito dois golos por ele, que noutras ocasiões não costuma falhar.

O Benfica teve mais oportunidades durante o jogo, como era expectável, mas demos uma resposta muito boa para encarar as cinco finais que aí vêm.»

[como fica a situação do Belenenses que regressa ao último lugar?]

«Ficou mais complicado porque passou mais uma jornada e não somámos pontos. Não posso fazer contas ao que os outros somam, nós é que temos de somar mais. Temos 21 pontos: onze antes de eu chegar e 10 depois. Eu disse desde o dia em que cheguei que íamos fazer mais pontos do que tínhamos. No final vamos ver se é suficiente para o nosso objetivo.

O meu discurso com os jogadores é sempre de alta exigência. Eles estão habituados a isso. Eu não gosto de vitórias morais, por isso não quero que os jogadores pensem que foi bom fazer aqui um jogo positivo. Vamos continuar a trabalhar da mesma forma esta semana, para no final estarmos mais perto de somar pontos que é o que precisamos.»

[sobre a exibição de Rafael Camacho]

«O Camacho, eu sempre disse que é um jogador diferenciado da nossa equipa e até no campeonato. Mas não posso falar só do Camacho e do Sousa. O Sousa teve de crescer mais rápido porque veio do FC Porto. Mas preciso dos nossos jogadores mais experientes, como o Yohan, o Camará, ou Licá para que jogadores como o Camacho e o Sousa poderem soltar-se.»