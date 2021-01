Silvestre Varela, jogador do Belenenses, em declarações à TVI após a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Benfica, com uma derrota por 3-0:

«Entrámos no jogo muito bem, até estávamos melhor até sofrer um golo com alguma infelicidade. A taça já foi, temos de focar no campeonato. Temos de trabalhar e pensar jogo a jogo. O campeonato é difícil, as equipas estão todas muito próximas umas das outras.»