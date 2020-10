O defesa-central Jan Vertonghen está a ser apontado à titularidade na partida deste domingo da Bélgica frente a Inglaterra, em Wembley, apesar de ter sofrido uma fratura facial num treino do Benfica.

Recorde-se que o jogador falhou o último jogo das águias devido a essa lesão, mas mesmo assim foi chamado para os compromissos da seleção.

No treino de sábado, Verntonghen treinou de máscara, como se pode ver numa fotografia partilhada pelo jornalista Kristof Terreur, que lhe dá um ar de super-herói.

🦸🏽‍♂️ Not all heroes wear capes, but here’s SuperJan trying a mask.



Vertonghen has a fracture in a cheek bone. Benfica first thought it would be impossible for him to play, but Belgium trying to get him on the pitch.



Will the mask offer enough protection? What about headers? pic.twitter.com/iviYRDjgqw