Andrea Belotti vai mesmo falhar os próximos dois jogos do Mundial de Clubes, por suspensão. O avançado viu vermelho direto diante do Boca Juniors, no primeiro jogo da competição, por entrada perigosa sobre a cabeça de um adversário.

Fonte oficial do Benfica garante, neste domingo, que a FIFA confirmou o castigo de dois jogos aplicado ao avançado, mesmo após o recurso apresentado pelo clube da Luz.

Assim, não terá hipótese de jogar na última jornada da fase de grupos, tendo cumprido castigo diante do Auckland City. Se o Benfica chegar a essa fase, jogará os oitavos de final

O Benfica defronta o Bayern Munique pelas 20 horas de terça-feira, na última jornada da fase de grupos.