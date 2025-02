Andrea Belotti é reforço do Benfica, anunciaram os encarnados esta segunda-feira.

O avançado italiano, que vai vestir a camisola 19, chega à Luz por empréstimo do Como, até ao final da época. Belotti tem dois golos em 19 jogos esta época.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Esta é a primeira aventura do avançado de 31 anos fora de Itália. Formado no AlbinoLeffe, «Il Gallo» passou ainda pelo Palermo antes de se destacar durante várias épocas no Torino. Em 2022/23, assinou pela Roma e também já representou a Fiorentina.

Belotti conquistou um Campeonato da Europa com a seleção italiana. No total, tem 12 golos em 44 internacionalizações pela «squadra azzurra».