O Benfica B, versão 2024/25, estreou-se a treinar com bola neste domingo. O clube partilhou imagens e algumas informações sobre a sessão de treino orientada por Nélson Veríssimo.



A equipa, que vai participar na II Liga na temporada 2024/25, já cumpriu exames médicos e testes físicos nos dois dias anteriores. Pedro Mil-Homens, diretor-geral do Benfica Campus, e Rodrigo Magalhães, diretor técnico do futebol de formação, estiveram presentes.

O médio Diogo Prioste, internacional jovem por Portugal, teceu algumas declarações sobre o início da época. «Finalmente, estamos de volta ao trabalho e novamente juntos. Vai correr tudo bem. Estou muito feliz. Vamos trabalhar para quando chegar o primeiro jogo estarmos preparados», disse à BTV.

O Benfica B tem o primeiro jogo na casa do Leixões, em 11 de agosto. Até ao momento, os comandados de Nélson Veríssimo têm oito jogos de preparação agendados. O primeiro será com o Belenenses (Liga 3), em 13 de julho, no Benfica Campus.