O Benfica B venceu este domingo na receção ao Tondela, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da II Liga.

Além do regresso aos triunfos, destaque para Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt: os dois reforços de inverno estrearam-se de águia ao peito pela formação secundária, eles que estão ainda a ganhar ritmo, tal como Roger Schmidt já assumiu.

Roger Schmidt que esteve nas bancadas do Seixal a assistir ao encontro, que também contou com André Gomes e João Neves, dupla que pertence à equipa principal dos encarnados. Neves, de resto, foi suplente utilizado no triunfo deste sábado diante do Casa Pia.

Em relação ao jogo, as redes só balançaram à entrada para os últimos 20 minutos, numa altura em que Schjelderup e Tengstedt já não estavam em campo. Henrique Pereira fez o 1-0 aos 69 minutos, Benchimol ampliou a vantagem do conjunto da casa pouco depois.

A dois minutos dos 90, Marcelo Alves reduziu para os viseenses.

O Benfica B, que já não ganhava há seis jogos, iguala assim o Tondela no sétimo lugar da tabela classificativa.

Penafiel e Leixões vencem

Mais cedo, o Penafiel recebeu e ganhou ao Mafra, por 1-0. Fábio Fortes fez o único golo aos 76 minutos.

Já o Leixões foi ao terreno do Trofense triunfar por 1-0: Ricardo Valente fez o golo decisivo a sete minutos dos 90.

Leixões e Penafiel estão em décimo e 11.º lugares, respetivamente, com 25 pontos. O Mafra é 14.º, com 20 pontos, ao passo que o Trofense é penúltimo, com 13 pontos.