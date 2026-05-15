O defesa central do Benfica, Gonçalo Oliveira, acabou esta sexta-feira no hospital em exames, depois de se ter lesionado pela hora de jogo no clássico das equipas B, ante o FC Porto, no Olival.

Gonçalo Oliveira, de 19 anos, lesionou-se sozinho e ficou muito maltratado, tendo sido substituído. Mereceu também a atenção de elementos do FC Porto e, depois de assistido no banco de suplentes, onde ainda mostrava notórias queixas, foi transportado de maca para fora do relvado. Acabaria por ir ao hospital, para ser avaliado, não seguindo de volta com a equipa para Lisboa.

Após o jogo, na flash interview, o treinador Nélson Veríssimo deu conta das primeiras impressões que tinha do jovem central.

«O Gonçalo tem um grande inchaço no tornozelo, vai ser avaliado, espero que não seja nada de muito cuidado. Mas tem o tornozelo inchado, esperamos que seja algo que possa resolver rapidamente», disse Veríssimo, em declarações ao Porto Canal.

O FC Porto B venceu o Benfica B por 2-0, no duelo da jornada 34, a última da II Liga.