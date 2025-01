Depois de ficar de fora da convocatória do Chelsea para a visita ao Manchester City (3-1), João Félix aproveitou uma visita a Portugal para assistir ao jogo do irmão Hugo Félix, ao serviço do Benfica B.

Na tarde desta segunda-feira, as águias jogaram no reduto do Torreense, no encerramento da 19.ª jornada da II Liga.

Numa altura em que é apontado ao Aston Villa, João Félix continua à procura de espaço no Chelsea. Por agora, acumula sete golos e duas assistências em 20 jogos.

👀 João Félix watching Benfica B in Torres Vedras.



🕊Due to the death of his grandfather, as we know, João Félix is in Portugal.🇵🇹 pic.twitter.com/t4BWfPQtsS