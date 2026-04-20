Em dia de folga, José Mourinho continua pelo Seixal e aproveitou para visitar o treino do Benfica B. No grupo às ordens de Nélson Veríssimo trabalham jovens como Tiago Parente, Daniel Banjaqui, Nuno Félix, João Rego, Rodrigo Rêgo, Diogo Prioste e Olívio Tomé. Quanto a Anísio Cabral, o jovem avançado vai somando minutos pelos "bês".

Depois da eliminação da Youth League, as jovens águias apontam à visita à Oliveirense, 18.ª e última da II Liga. Nessa competição, o Benfica ocupa o sétimo lugar, com 41 pontos.

Quanto à equipa principal das águias, depois do triunfo em Alvalade sobre o Sporting, por 2-1, há receção ao Moreirense (9.º) no sábado (18h).