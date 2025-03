Hugo Félix, que desmaiou após choque com um adversário no último jogo do Benfica B, recorreu às redes sociais para fazer um ponto de situação sobre o processo de recuperação.

Repetindo que «tudo não passou de um susto», o irmão de João Félix disse esperar que a recuperação seja rápida, mas garantiu que não vai apressar o regresso aos relvados que esperava que fosse já no próximo domingo.

«Agora resta-me recuperar com calma, porque a saúde está acima de qualquer outra coisa. Espera-se que seja uma recuperação rápida, mas levarei tudo a seu tempo!», escreveu no Instagram.

«Sei que voltarei ainda mais forte, pronto para ajudar os meus colegas até ao final da restante época», disse ainda.

A mensagem de Hugo Félix na íntegra: