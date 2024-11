Académico Viseu e Benfica B empataram a um golo na 10.ª jornada da II Liga.

A equipa beirã chegou à vantagem à passagem do minuto 20. Yuri Araújo, de fora da área, colocou a bola fora do alcance de André Gomes, inaugurando assim o marcador. O jogador brasileiro chegou aos cinco golos na temporada.

Contudo, logo na abertura do segundo tempo, João Rêgo colocou novamente os encarnados na discussão pelos três pontos, com um cabeceamento na sequência de um pontapé de canto, restabelecendo a igualdade.

Até ao final dos 90 minutos, nenhuma das duas equipas foi capaz de encontrar o caminho para a baliza novamente. O Académico de Viseu ainda ameaçou a vitória tardia, mas a trave da baliza visitante estragou a festa aos anfitriões.

Com este resultado, o Académico soma um ponto e sobe ao quinto lugar da classificação, já o Benfica B mantém-se no terceiro posto, agora com 17.