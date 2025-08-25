Num encontro intenso de princípio a fim, e com quase três mil pessoas nas bancadas, Lusitânia Lourosa e Benfica B empataram a um golo na tarde desta segunda-feira, na partida que encerrou a terceira jornada da II Liga.

Em Gaia, no Pedroso – casa emprestada do Lourosa – o central Dylan Collard inaugurou o marcador na sequência de um canto cobrado por Arsénio à direita. Entre cartões amarelos, João Fonseca, capitão das águias, foi sancionado aos 20 e 40 minutos, desfalcando a defesa forasteira antes do intervalo.

Ainda assim, aos 45+2m, Tiago Parente fletiu para a esquerda e picou o esférico para a área, encontrando a cabeçada certeira de Tiago Freitas, médio que restabeleceu a igualdade.

Na segunda parte, entre trocas, o encontro tornou-se anárquico, com os guardiões Vítor Hugo e Diogo Ferreira a forçarem o empate.

Desta forma, o Lourosa segue invicto, encaixando o segundo empate consecutivo e totalizando cinco pontos, em igualdade com a Oliveirense (6.ª). Numa fase em que ocupa o quinto posto, a turma de Pedro Miguel aponta à visita ao Felgueiras (17.º), no sábado (14h).

Por sua vez, o Benfica B leva três empates e três pontos, estacionando no 13.º lugar, antes da receção ao Portimonense (11.º), também no sábado (18h).