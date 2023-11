O Benfica empatou em casa com a Oliveirense (1-1), em jogo da 11.ª jornada da II Liga.

André Schutte inaugurou o marcador para os visitantes logo aos 10 minutos, mas Cauê fez o empate para as águias ao minuto 69.

Com este resultado, o Benfica B está no 12.º lugar com 12 pontos, apenas 3 acima da zona de despromoção. A Oliveirense está na primeira metade da tabela com 16 pontos.

À mesma hora, a União de Leiria e o Leixões empataram sem golos.