O Benfica B venceu no Seixal o Vizela por 1-0 e subiu ao terceiro lugar da II Liga.

Diogo Prioste marcou o único golo do jogo, aos 56 minutos, e voltou a marcar depois de o ter feito na jornada anterior diante do Torreense.

Com este resultado, as águias chegam ao 6 pontos na II Liga, menos um do que o Académico Viseu (que venceu o FC Porto B) e o Penafiel, que empatou a dois na receção ao Tondela. Os penafidelenses entraram fortes no jogo e aos 7 minutos já venciam por 2-0, com golos de Zé Leite logo no primeiro minuto e de Batista. O Tondela reagiu e antes da meia-hora chegou ao empate, com remates certeiros de Pedro Maranhã (16m) e de Tiago Manso (29m).

O mesmo resultado registou-se no Mafra-Portimonense, jogo que só teve golos na segunda parte. Lucas Ventura fez o 1-0 para os algarvios aos 47 minutos, mas Yacouba Maiga empatou pouco depois. Chriso assinou a cambalhota à passagem da hora de jogo, mas Paulo Vitor resgatou um ponto para o Portimonense ao minuto 89.

No Funchal, o Marítimo empatou em casa a um golo com o Chaves. Num jogo entre candidatos à subida, Martim Tavares deu vantagem aos insulares aos 57 minutos, mas os transmontanos empataram já na compensação graças a um autogolo de Rodrigo Borges.