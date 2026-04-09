Gonçalo Moreira, atacante do Benfica B, foi eleito o melhor jovem da II Liga Liga, durante o mês de março. O jovem de 20 anos venceu com 13,68 por cento dos votos dos treinadores da competição.

O médio dos encarnados esteve presente nos quatro jogos do Benfica B durante o mês de março, três deles como titular, apontando dois golos e uma assistência.

Logo atrás de Gonçalo Moreira, os treinadores da II Liga deixaram em segundo lugar Gustavo Costa (Académico Viseu), com 13,33 por cento, e em terceiro José Sampaio (Vizela), com 12,59 por cento dos votos.