O Benfica B recebe o Académico de Viseu, num jogo a contar para a 27.ª jornada da II Liga, e Tiago Gouveia é a grande novidade no onze inicial das águias.

Sem jogar desde 24 de agosto, na altura enquanto suplente utilizado frente ao Estrela, o português esteve a contas com uma lesão no ombro direito e aproveitou também o período de paragem para debelar uma lesão antiga no joelho direito.