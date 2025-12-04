O Benfica B foi a Inglaterra empatar com o Nottingham Forest, em jogo do Grupo C da Premier League International Cup.

Num jogo realizado em Mansfield, cidade dos arredores de Nottingham, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 12 minutos por Jimmy Sinclair, mas as águias chegaram ao empate aos 37m por Duarte Soares, que aproveitou um erro do guarda-redes do Forest.

O Benfica B segue com dois empates em dois jogos nesta competição. Na próxima jornada, a 7 de janeiro, mede forças com Chelsea, seguindo-se depois um empate com o Newcastle no dia 13.

Onze do Benfica B: Ricardo Ribeiro, Duarte Soares, Rui Silva, Guilherme Gaspar, Tiago Parente, Tomás Cruz, Eduardo Fernandes, Federico Coletta, José Melro, Francisco Neto e Peter Edokpolor.