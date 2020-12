Renato Paiva fez o último jogo como treinador do Benfica B neste domingo. Após a derrota em Penafiel, para a II Liga, o técnico falou do adeus às «águias» para assumir o comando do Independiente del Valle, do Equador.

«Deixo um projeto muito bonito e um Clube fantástico que é o meu, nunca o escondi... Aproveito para mandar um abraço ao Nélson Veríssimo, que é um grande treinador e uma pessoa fantástica. Esta é uma oportunidade imperdível, também num projeto muito bonito, mas agora numa equipa A», disse Renato Paiva à Sport TV.