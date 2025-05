Num encontro eletrizante entre emblemas tranquilos na tabela, Felgueiras e Benfica B protagonizaram um duelo pródigo em duelos e golos. Na manhã deste domingo, na 32.ª jornada da II Liga, a partida terminou empatada a três golos.

O resultado foi inaugurado aos 18 minutos, quando o lateral Leandro Santos assistiu Gustavo Varela para o nono golo no campeonato.

Na resposta, aos 38 minutos, os anfitriões alcançaram o empate pelo central Gonçalo Ferreira.

Na etapa complementar, a turma de Nélson Veríssimo voltou a assumir a vantagem, quando Francisco Neto apontou o segundo golo na II Liga, em cima do minuto 50.

Entre trocas, o Felgueiras restabeleceu a igualdade aos 79m, pelo avançado Pedro Ribeiro.

Num final de parada e resposta, de sucessivos contra-ataques, o ascendente do Felgueiras revelou-se de pólvora seca. Por isso, aos 90+2m, Leandro Santos, de 19 anos, recuperou a posse no corredor direito, acelerou para o meio, combinou com José Melro e atirou para o segundo golo no campeonato.

Na derradeira reação, o Felgueiras deu nova prova de resistência, forçando o empate aos 90+5m. Na sequência de um lançamento à esquerda, o avançado Gui Brandão surpreendeu a defesa contrária, venceu no ar e cabeceou para o segundo golo na II Liga.

Assim, o Felgueiras – de manutenção garantida – alcança a quinta jornada consecutiva a pontuar, permanecendo no 12.º lugar, com 40 pontos. Segue-se a visita ao “aflito” Paços de Ferreira (16.º).

Por sua vez, o Benfica B leva 51 pontos no 4.º lugar. Na próxima ronda há receção ao Penafiel (10.º).