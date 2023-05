Roger Schmidt utilizou um total de 32 jogadores ao longo do campeonato, pelo que são estes 32 jogadores que podem considerar-se de facto campeões nacionais. Nesta lista aparecem, de resto, vários jogadores que já não estão no plantel: por exemplo Vertonghen, Julian Weigl e Yaremchuk. Mas também John Brooks, Diogo Gonçalves e Henrique Araújo, que foram transferidos para o estrangeiro no mercado de janeiro.

Vlachodimos é, sem surpresa, o jogador mais utilizado por Schmidt, ele que só falhou os últimos dois minutos do campeonato, para dar a oportunidade a Samuel Soares de também ser campeão. Grimaldo surge no segundo lugar, enquanto Otamendi completa o pódio. Seguem-se António Silva e João Mário, no top-5. Vale a pena destacar ainda o caso curioso de Petar Musa, que participou em 28 jogos do campeonato, mas fez apenas 591 minutos.

OS 32 NOVOS CAMPEÕES NACIONAIS:

1. Vlachodimos, 3058 minutos (34 jogos)

2. Álex Grimaldo, 2949 minutos (33 jogos)

3. Otamendi, 2775 minutos (31 jogos)

4. António Silva, 2695 minutos (30 jogos)

5. João Mário, 2657 minutos (33 jogos)

6. Gonçalo Ramos, 2307 minutos (30 jogos)

7. Rafa, 2189 minutos (28 jogos)

8. Fredrik Aursnes, 2157 minutos (28 jogos)

9. Florentino, 2127 minutos (33 jogos)

10. David Neres, 1965 minutos (31 jogos)

11. Alexander Bah, 1882 minutos (28 jogos)

12. Enzo Fernández, 1387 minutos (17 jogos)

13. Chiquinho, 1368 minutos (25 jogos)

14. Gilberto, 793 minutos (20 jogos)

15. Morato, 646 minutos (9 jogos)

16. Petar Musa, 640 minutos (30 jogos)

17. João Neves, 601 minutos (17 jogos)

18. Gonçalo Guedes, 416 minutos (12 jogos)

19. Draxler, 405 minutos (10 jogos)

20. Diogo Gonçalves, 295 minutos (10 jogos)

21. Ristić, 110 minutos (7 jogos)

22. Henrique Araújo, 65 minutos (5 jogos)

23. Julian Weigl, 56 minutos (2 jogos)

24. Roman Yaremchuk, 48 minutos (2 jogos)

25. Rodrigo Pinho, 45 minutos (2 jogos)

26. Tengstedt, 20 minutos (4 jogos)

27. Lucas Veríssimo, 8 minutos (2 jogos)

28. John Brooks, 3 minutos (2 jogos)

29. Samuel Soares, 2 minutos (1 jogo)

30. Schjelderup, 1 minuto (1 jogo)

31. Cher Ndour, 1 minuto (1 jogo)

32. Jan Vertonghen, 1 minuto (1 jogo)