André Almeida rescindiu com o Benfica em fevereiro sem cumprir qualquer jogo pelos encarnados nesta época. Por isso, formalmente não se sagrou campeão nacional, mas Chiquinho garantiu que o 38 também pertence ao lateral-direito.

«Este também é teu, André Almeida», escreveu o médio das águias numa história que publicou no Instagram com uma fotografia dos dois juntos, e Almeida a trincar a medalha, no dia da conquista do título.