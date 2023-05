Lisboa voltou a ter chama imensa e vestiu-se de encarnado para festejar o 38.º título do Benfica.

A festa não se fez apenas na capital, nem apenas em Portugal, mas teve aí o epicentro, entre o Estádio da Luz e a Praça do Marquês de Pombal.

As comemorações arrancaram formalmente quando os relógios batiam as 20 horas. O apito final de Rui Costa confirmou o triunfo sobre o Santa Clara e a conquista do título pela equipa de Roger Schmidt.

Embalados pela alegria dos adeptos que encheram a Luz, os jogadores festejaram no relvado e atiraram o treinador alemão ao ar.

Florentino começou a festa mais tarde, por causa do controlo antidoping, mas o grupo de trabalho teve depois um momento de comemoração mais recatado, no balneário, onde apareceu o presidente, Rui Costa, com um discurso de agradecimento aos protagonistas da conquista.

Roger Schmidt aproveitou depois para ir à sala de imprensa, mas a conferência foi curta, uma vez que os jogadores apareceram para dar o habitual «banho» ao treinador.

Uma hora e meia após o final do encontro, aproximadamente, começou a cerimónia de entrega das medalhas e do troféu de campeão, com a presença do presidente da Liga, Pedro Proença.

António Silva, Chiquinho, João Neves, Gonçalo Ramos e Rafa foram dos jogadores mais aplaudidos na entrada individual, mas Luisão e Javi García, protagonistas agora com outras funções, também receberam ovações destacadas.

Rui Costa, Roger Schmidt e o capitão Otamendi foram os últimos a entrar no relvado, sendo que o internacional argentino levantou a taça à frente dos colegas e quase saiu lesionado, uma vez que a estrutural frontal do palco caiu-lhe em cima do pé (mais o peso acrescido dos colegas).

Alejandro Grimaldo, um dos protagonistas do título, falou depois aos jornalistas para deixar uma mensagem de amor ao Benfica, mesmo com saída já oficializada para o Bayer Leverkusen.

O grupo de trabalho ficou depois a conviver um pouco no relvado, com as famílias, enquanto o Marquês de Pombal se ia preparando para o ponto alto da festa.

O cortejo dos campeões, composto por vários autocarros panorâmicos - entre jogadores, treinadores, staff, familiares e convidados -, saiu do Estádio da Luz por volta da meia-noite, e logo com um apoio apoteótico na Rotunda Cosme Damião, pintado com muita pirotecnia.

A viagem para o Marquês de Pombal durou uma hora e meia, até que o cortejo desceu a Avenida Fontes Pereira de Melo e deparou-se com a multidão que o esperava.

David Neres foi o protagonista do capítulo final da festa, que contou com discursos dos capitães Nico Otamendi e João Mário, do treinador, Roger Schmidt e do presidente, Rui Costa.

O final de festa foi decretado pouco depois das 2 da manhã, quando o hino do clube deu lugar ao fogo de artifício.

Uma noite gloriosa para os adeptos do Benfica.