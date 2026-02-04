A equipa de juniores do Benfica teve espetadores ilustres no duelo desta quarta-feira, para a Youth League, contra o Slavia de Praga. O jogo contou para os play-offs de acesso aos oitavos de final da competição e acabou em triunfo encarnado (3-2).

Na bancada do campo N.º 1 do Benfica Campus, estiveram presentes elementos da direção como o presidente Rui Costa, o diretor-geral Mário Branco e o diretor técnico Simão Sabrosa.

Também do lado da equipa principal houve a presença de José Mourinho e do treinador-adjunto João Tralhão, bem como os jogadores Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Joshua Wynder.

Não é a primeira vez que Rui Costa e José Mourinho assistem a compromissos das equipas de formação - aliás, tem sido habitual esta presença desde que o técnico principal assumiu funções, em setembro.

