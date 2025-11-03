Benfica
Há 53 min
VÍDEO: Mourinho está em todo o lado, a toda a hora: até no refeitório
Técnico tem passado grande parte dos seus dias no Benfica Campus
DIM
Técnico tem passado grande parte dos seus dias no Benfica Campus
DIM
José Mourinho tem sido figura central no dia a dia do Benfica e não apenas da equipa principal.
Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, as águias partilharam o momento em que o técnico português se dirigiu até ao refeitório dos escalões de formação, acabando por jantar ao lado dos mais novos e respetivos treinadores. É caso para dizer que Mourinho está em todo o lado, a toda a hora.
Recorde-se que, este domingo, poucas horas após o Benfica ter ganho ao V. Guimarães para a Liga, o técnico marcou presença no reduto do Mafra, para analisar de perto o Atlético CP, próximo adversário na Taça de Portugal.
Assista aqui ao momento com José Mourinho:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS