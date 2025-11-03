José Mourinho tem sido figura central no dia a dia do Benfica e não apenas da equipa principal.

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, as águias partilharam o momento em que o técnico português se dirigiu até ao refeitório dos escalões de formação, acabando por jantar ao lado dos mais novos e respetivos treinadores. É caso para dizer que Mourinho está em todo o lado, a toda a hora.

Recorde-se que, este domingo, poucas horas após o Benfica ter ganho ao V. Guimarães para a Liga, o técnico marcou presença no reduto do Mafra, para analisar de perto o Atlético CP, próximo adversário na Taça de Portugal.

Assista aqui ao momento com José Mourinho: